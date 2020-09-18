В Павловске достроили клубный жилой комплекс

Он строился с 2003 года.

В Павловске на Госпитальной улице завершилось строительство "проблемного" дома. ЖК "Бастин" представляет собой малоэтажный жилой комплекс клубного типа.

ЖК начала строить компания "Р. К. Г.". Участок находился в аренде с 2003 года,. В 2007 году застройщик обанкротился, и стройку заморозили. Позже объект передали ТСЖ "Бастион", который был создан дольщиками. В 2015 году ТСЖ привлекло для строительство холдинг "ЛенСпецСтрой".

Жилой комплекс состоит из пяти 3-этажных корпусов, который выполнены из кирпича. Общая площадь составляет более 5 тыс. кв. метров. В домах по 28 квартир, они различаются по метражу и планировке. Машины можно будет оставить на цокольном этаже.

Фото: комитет по строительству