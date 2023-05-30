29-летнего жителя Парголово задержали по подозрению в сбыте марихуаны

Задержан житель Парголово, подозреваемый в сбыте наркотика. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейскими 31 марта был задержан 29-летний житель поселка Парголово, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В квартире подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли электронные весы, пластиковый контейнер, с находящимся внутри веществом растительного происхождения зеленого цвета, массой 12,74 грамма.

Полицейскими установлено, что мужчина осуществлял контактным способом незаконный сбыт марихуаны. Возбуждено уголовное дело статье 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Ещё один петербуржец обустроил наркоферму в квартире на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.tv