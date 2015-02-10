Активистке, которая была с ребенком на митинге в Петербурге, вынесли предупреждение

Адвокат Марины Паркиной будет обжаловать обвинительное решение.

Петербургская активистка Марина Паркина получила предупреждение за то, что участвовала в митинге с маленьким ребенком. Комиссия по делам несовершеннолетних обвинила ее в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей, сообщили в Telegram-канале "Задержания Санкт-Петербург".

25 февраля 2022 года женщина вышла с плакатом к Гостиному двору. Вместе с ней был ребенок. Паркину задержали. Изначально ее обвиняли в участии в несогласованной акции, но затем сменили обвинение на неисполнение родителей своих обязанностей.

Адвокат Паркиной будет обжаловать решение.

Марина Паркина — экоактивистка, один из руководителей движения "Зеленая коалиция Петербурга".

Фото: Telegram / SOTA