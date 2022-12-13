На станции "Фарфоровская" электричка насмерть сбила 68-летнюю женщину

Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения подвижного состава.

Проводится проверка по факту травмирования на железнодорожной станции "Фарфоровская". Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около одиннадцати часов утра 20 февраля в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции "Фарфоровская" электричка сбила человека.

Установлено, что 68-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения подвижного состава. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.tv