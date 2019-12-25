"Зенит" проиграл "Нижнему Новгороду" в последнем матче сезона

Однако команда стала чемпионом в этом сезоне, набрав 65 очков в турнирной таблице.

Сегодняшний матч сине-бело-голубых и "Нижнего Новгорода" завершился для петербургской команды поражением. В схватке последнего 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 счет был 1:0 в пользу противника. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ФК "Зенит".

В ворота петербургского клуба забил 28-летний опорный полузащитник Николай Калинский. На поле вышли Одоевский, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин, Оздоев, Барриос, Кузяев, Мостовой, Сергеев и Дзюба. На скамье запасных - Фатеев, Ногтев, Масальский, Черномырдин, Столбов, Вахания, Бязаров и Сергеев. Отметим, что желтые карточки получили Магомед Оздоев и Павел Карасев.

Отметим, что "Зенит" стал чемпионом в этом сезоне, набрав 65 очков в турнирной таблице. "Нижний Новгород" занял 11 строчку, получив 33 очка.

Четвертое чемпионство подряд, 66 забитых мячей, 65 очков! Телеграм-канал ФК "Зенит"

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"