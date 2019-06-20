Колумбиец Матео Кассьерра может стать новым игроком "Зенита"

25-летний футболист в минувшем сезоне смог забить 14 мячей.

В составе сине-бело-голубых в следующем сезоне можно будет увидеть нападающего из "Сочи" колумбийца Матео Кассьерру. Пока этот вопрос решается. Об этом сообщил агент игрока Никос Петропулос на Championat.com.

25-летний футболист в минувшем сезоне смог забить 14 мячей и сделать шесть голевых передач.

Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это "Зенит". Этот вариант очень нравится Матео. Помимо петербуржцев, хорошие контракты предлагают "Ривер Плейт" и "Црвена Звезда", Никос Петропулос, агент Кассьерры

Ранее на Piter.tv: Петербург примет Олимп-Суперкубок-2022.

Фото: pexels