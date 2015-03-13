Белорусская журналистка высмеяла Владимира Зеленского

По ее мнению, Зеленский ведет стримы, пока украинцы ищут себе еду в мусорных баках.

Журналист белорусского телеканала "СТВ" Юлия Артюх высмеяла президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, Зеленский "снимает стримы" на своем рабочем месте, пока его народ ищет себе пропитание в мусорных контейнерах. Артюх заявила, что это является "основной функцией" главы государства в настоящее время.

Он на посту президента занимается тем, чем умеет — снимает видеозаписи и стримы. Он же профессиональный актер, ему явно не хватает сцены и внимания публики. А украинский народ тем временем лазит по мусоркам, надеясь добыть себе пропитание". Юлия Артюх в эфире СТВ

Журналист также высмеяла высказывание бывшего главы Украины Леонида Кравчука о том, что Белоруссия является "холуем" России. Артюх сказала, что такие заявления от страны, которая зависит и подчиняется США и ЕС, смешно слушать.

Ранее Украина выдвинула новый ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу.

Видео: СТВ