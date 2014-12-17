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На Финляндской улице "встали" автомобили
Сегодня, 15:10
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На Финляндской улице "встали" автомобили

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Автобусные маршруты №№ 324, 326, 330, 396А курсируют с большими интервалами.

На Финляндской улице произошел затор. Речь идет об участке от Софийской улицы до Фридерной. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

В связи с этим автобусные маршруты №№ 324, 326, 330, 396А курсируют с большими интервалами. Они следуют с задержками от 60 минут. 

Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут.

Пресс-служба "Организатора перевозок"

Ранее мы писали, что ограничивается движение на Московском проспекте от Рощинской улицы до Мариинской улицы.

Фото: Pxhere

Теги: организатор перевозок, транспорт, финляндская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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