На Финляндской улице "встали" автомобили

На Финляндской улице произошел затор. Речь идет об участке от Софийской улицы до Фридерной. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
В связи с этим автобусные маршруты №№ 324, 326, 330, 396А курсируют с большими интервалами. Они следуют с задержками от 60 минут.
Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут.
Пресс-служба "Организатора перевозок"
Ранее мы писали, что ограничивается движение на Московском проспекте от Рощинской улицы до Мариинской улицы.
Фото: Pxhere
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