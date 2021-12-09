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Московский ЖК "Green park" вновь затопило кипятком

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Авария уже устранена.

В пятницу, 9 декабря, утро жильцов московского жилого комплекса "Green park" было вовсе не добрым – кипятком затопило три этажа, лифтовую шахту и кладовые 14-й секции. Есть версия, что инцидент произошел из-за того, что потек стояк. Об этом "телеканалу 360" рассказали жильцы. 

Как рассказали москвичи, затопление – стандартное явление для нового дома. По их словам, самые большие проблемы были в первом блоке из-за конфликта застройщика с подрядчиками. 

Авария в дома №35 по Сельскохозяйственной улице уже устранена, рассказала руководитель пресс-службы ГК "ПИК-Комфорт" Галина Давыдова. В последний раз со стихией жилой дом сталкивался в январе этого года, а также летом прошлого года. 

Видео: Telegram / Новости Москвы

Теги: green park, жилой комплекс, затопление
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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