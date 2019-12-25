Депутаты Петербурга спросили губернатора о планах по застройке пляжей

О возможном объединении двух функциональных зон депутат Алексей Ковалев узнал из ответа вице-губернатора Николая Линченко.

Депутат Алексей Ковалев обратился к губернатору Петербурга с вопросом о будущем стадиона "Калининец" на Васильевском острове и планов Смольного по возможному объединению зон пляжей и спортивных сооружений с зоной гостиниц и пансионатов. Его депутатский запрос поддержали коллеги на заседании 18 августа.

Ковалев опасается, что при объединении зон любой пляж или спорткомплекс можно будет отдать под строительство гостиницы, апарт-отеля или торгово-развлекательного центра. Изменения могут внести в Генплан Петербурга, который должны одобрить до конца этого года. Под угрозой могут оказаться пляжи в Курортном, Приморском и Выборгском районах.

За стадион "Калининец" около Смоленского кладбища борются жители Васильевского острова. На его месте хотят построить 11-этажный жилой дом.

Фото: ЗакС Петербурга