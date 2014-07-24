В Петербурге в июне Градкомиссия одобрила 10 проектов застройщиков

Всего было 29 обращений.

В июне 2024 года состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии Санкт‑Петербурга. Было заявлено и прошли обсуждения 29 обращений городских застройщиков. По итогам работы из них одобрено 10 проектов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Центральный район

ООО "Девятая Советская" получила разрешение на строительство многоквартирного дома на улице 9-я Советская с жилой площадью 6 579 кв.м. Включено капитальное обновление здания на 8-й Советской улице для социальных нужд.

Петроградский район

ООО "ЛСР. ОТЕЛЬ" начала проект гостиницы на улице Красного Курсанта с номерным фондом площадью 11 300 кв.м. Проект также предусматривает улучшение транспортной инфраструктуры.

Петродворцовый район

ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Девелопмент" в Стрельне строит многоквартирный комплекс с жилой площадью 210 000 кв.м. Проект включает два детских сада и поликлинику, которые будут переданы городу.

Московский район

– ООО "Специализированный застройщик "Орбита": жилой комплекс на улице Коли Томчака с подземным паркингом и детским садом, а также реконструкция дороги и прогулочные площадки.

– ООО "Специализированный застройщик "Физика Эстейт": строительство многоквартирного дома на Заставской улице и образовательного учреждения совместно с "Орбитой". Компания передаст городу однокомнатную квартиру.

Пушкинский район

АО "Специализированный застройщик "Строительная корпорация "Возрождение Санкт‑Петербурга" построит жилой комплекс в поселке Шушары с детским садом на 240 мест и школой на 925 мест. Также будет построена инфраструктура для Мемориального комплекса.

Невский район

– АО "Специализированный застройщик "Строительная корпорация "Возрождение Санкт‑Петербурга" на Товарищеском проспекте построит многоквартирный дом с передачей городу ДОУ на 65 мест и кабинета врача общей практики.

– ООО "Специализированный застройщик "ЭрБиАй-7": жилой дом на проспекте Большевиков с детским садом и образовательным учреждением. Совместная реконструкция школы №14.

Приморский район

ООО "Специализированный застройщик "Выборгская" реконструирует гостиницу на Торжковской улице, добавляя 18 606 кв.м номерного фонда и передаст городу 37 адаптированных квартир.

Адмиралтейский район

ООО "Десна Риал Эстэйт" построит многоквартирный дом на набережной реки Пряжки с площадью 8 027,3 кв.м и выполнит капитальный ремонт детского сада №30, передав городу две однокомнатные квартиры.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)