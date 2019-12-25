Каждый третий россиянин готов получать зарплату "в конверте", но большинство выступают против

Интересно, что мужчины чаще женщин соглашаются на неофициальные выплаты.

По данным свежего социологического исследования сервиса SuperJob, в Санкт-Петребурге 29% работающих граждан не возражают против получения зарплаты в обход официальных каналов. Тем не менее, сторонников легальных выплат больше – 39% респондентов категорически против "серых" схем.

Интересно, что мужчины чаще женщин соглашаются на неофициальные выплаты — 36% против 27%. Наибольшее количество как сторонников, так и противников подобных схем сосредоточено в возрастной категории 35-45 лет — 36% и 45% соответственно.

Среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, склонность к легальной занятости выше: 52% представителей этой группы не приемлют полулегальные трудовые отношения.

Наиболее принципиальны в этом вопросе бухгалтеры: 61% главных бухгалтеров и 58% бухгалтеров на линейных позициях выступают против зарплат "в конверте". Также отрицательно к неофициальным выплатам относятся секретари (57%), специалисты по персоналу (54%) и экономисты (53%).

IT-сфера остаётся лидером по уровню легализации доходов: лишь четверть программистов и 28% системных администраторов допускают возможность работы с "серой" оплатой. А вот представители общепита по-прежнему чаще получают наличные: 61% официантов не против зарплат в обход бухгалтерии.

Схожая картина наблюдается среди маркетологов (60% готовы к "серой" оплате), продавцов (49%) и закупщиков (48%).

Фото: unsplash (Ryul Davidson)