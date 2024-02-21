Роспотребнадзор Петербурга напомнил о профилактике клещевого энцефалита

Вакцинация от клещевого энцефалита рекомендуется жителям эндемичных территорий.

Во Всемирный день борьбы с клещевым вирусным энцефалитом Роспотребнадзор Санкт-Петербурга напомнил жителям города о способах защиты от этого опасного заболевания.

Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, которое передаётся в основном через укусы клещей, а также при употреблении сырого козьего или коровьего молока и при случайном раздавливании клеща. Симптомы заражения могут проявиться в период от двух дней до месяца и включают резкое повышение температуры, мышечные боли, тошноту, рвоту и головную боль. При появлении таких признаков необходимо немедленно обратиться к врачу.

Роспотребнадзор отмечает два основных способа профилактики клещевого энцефалита:

Неспецифическая профилактика: направлена на предотвращение укусов клещей путем обработки территорий акарицидами, использования защитной одежды и репеллентов.

Специфическая профилактика: вакцинация. Лучшее время для вакцинации — февраль и март.

Вакцинация от клещевого энцефалита рекомендуется жителям эндемичных территорий, планирующим их посещение, а также людям, чья деятельность связана с риском контакта с клещами. Курс вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом не менее 30 дней, повторной вакцинации через 12 месяцев и последующих ревакцинаций каждые 36 месяцев. Для полной защиты от заболевания в эндемичных регионах необходимо завершить курс вакцинации как минимум за две недели до поездки.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам напомнили, какие прививки стоит сделать в феврале и марте

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