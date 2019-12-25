Полиция проверяет офис банка в центре Петербурга после сообщения о заминировании

Сообщение поступило в полицию Барнаула.

Неизвестный сообщил о заминировании офиса в Петербурге 15-го сентября. Об этом рассказал в пресс-службе администрации Центрального района в своем Telegram-канале.

Анонимное сообщение поступило в полицию Барнаула. По словам мужчины, он собирается взорвать офис банка ВТБ на Дегтярном переулке, 11А. Сейчас сообщение отрабатывается профильными службами.

Ранее бомбу искали в колледже при университете морского и речного флота им. адмирала Макарова.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ