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Полиция проверяет офис банка в центре Петербурга после сообщения о заминировании
Сегодня, 11:36
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Полиция проверяет офис банка в центре Петербурга после сообщения о заминировании

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Сообщение поступило в полицию Барнаула.

Неизвестный сообщил о заминировании офиса в Петербурге 15-го сентября. Об этом рассказал в пресс-службе администрации Центрального района в своем Telegram-канале.

Анонимное сообщение поступило в полицию Барнаула. По словам мужчины, он собирается взорвать офис банка ВТБ на Дегтярном переулке, 11А. Сейчас сообщение отрабатывается профильными службами. 

Ранее бомбу искали в колледже при университете морского и речного флота им. адмирала Макарова. 

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ

Теги: банк, заминирование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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