Колледж Макаровки "заминировали" шутники

Силовики взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Накануне, 10 сентября, колледж Государственного университета морского и речного флота им. адмирала Макарова на Большом Смоленском проверили на предмет взрывчатых веществ и устройств. Операцию пришлось провести из-за "шутки" анонима. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Директор учебного заведения обратился в полицию и рассказал, что на почту приемной комиссии пришло письмо от "доброжелателя", который предупредил о заминировании здания.

Полицейские в здании колледжа не нашли ничего опасного. Эвакуировать студентов и работников заведения не стали.

Ранее на Piter.tv: аноним сообщил об угрозе взрыва на борту Москва-Геленджик в Домодедово.

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