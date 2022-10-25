Скульптуры в Летнем саду хотят защитить от вандалов стеклянными колпаками

Ранее похожий эксперимент проводился в 1971 году.

В Летнем саду состоялось укрытие скульптур на зимний период. Специалисты музея обернули скульптуры хлопковой тканью, после чего накрыли их деревянными футлярами, созданными по специальной технологии. Подобная защита необходима для сохранности скульптур, которые плохо переносят перепады температуры с замерзанием конденсата на поверхности.

Как стало известно Piter.tv от заместителя генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольги Бабиной, сейчас рассматривается вариант, который позволял бы защитить скульптуры от вандализма и в тоже время любоваться ими круглый год.

Недавно был акт вандализма в отношении скульптуры. И возникли снова идеи о том, что нужно защитить скульптуры и сделать стеклянные колпаки, которые позволили бы наблюдать, но в тоже время защитили бы от несанкционированных действий вандалов. В 1971 году был проведен эксперимент: были созданы футляры из оргстекла, и в течение полутора лет шли наблюдения. Иногда эти колпаки меняли, потому что зимой, например, от перепада температур стекло лопалось. Сами колпаки, которые крепились на металлические конструкции, были очень большими, а оргстекло притягивало пыль. Ольга Бабина

Традиция закрывать скульптуры зародилась ещё во времена Анны Иоанновны – тогда статуи оборачивали холстом. В 20-е годы XIX века скульптор Демут-Малиновский предложил использовать деревянные футляры, которые более надежно сохраняли скульптуру. Этот принцип применяется и сегодня.

Фото и видео: Piter.tv