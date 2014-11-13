Глава Тихвина: закрытие фабрики IKEA станет проблемой для города

Дело в том, что на предприятии трудятся более тысячи человек.

Шведская компания IKEA собирается продать четыре фабрики в России и сократить штат сотрудников. Глава города Тихвин, в котором расположена одна из фабрик компании, Александр Лазаревич сообщил, что на предприятии работали 1057 человек, их увольнение станет большой проблемой. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.Ru".

Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками, которые обслуживали предприятие, которые работали вне предприятия. Они тоже пострадают. Александр Лазаревич, глава Тихвина

По словам Лазаревича, помочь найти работу всем уволенным работникам фабрики не получится, но он выразил надежду, что высококвалифицированные специалисты смогут быстро сменить место деятельности.

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