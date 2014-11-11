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В Петербурге закрыли две локации для стоянки электросамокатов
Сегодня, 16:34
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В Петербурге закрыли две локации для стоянки электросамокатов

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Прекращают работу парковки на улице Чайковского и в районе "Лахта Центра".

В Петербурге закрыли две локации для стоянки прокатных электросамокатов. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 14 апреля. 

Прекращают работу парковки на улице Чайковского и в районе "Лахта Центра". По территории "Лахты" получится передвигаться на самокатах только по велосипедным дорожкам, припарковать средство индивидуальной мобильности можно за пределами объекта, в том числе – на Приморском шоссе, Приморском проспекте и улице Савушкина. 

Схемы размещения стоянок, а также территорий, где стоянка запрещена, можно найти в приложениях сервисов проката электросамокатов. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала сезона самокатчики нарушили ПДД 2,5 тыс. раз в Петербурге. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: парковка, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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