"Головолома" из петербургского УМВД заключили под стражу

Бывшего зама начальника полиции обвиняют по 286-й статье.

Суд Октябрьского района Санкт-Петербурга избрал меру пресечения бывшему заместителю начальника полиции Центрального района города, который обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. Об этом стало известно из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Как гласит версия следствия, обвиняемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, на почве личной неприязни напал на мужчину. Потерпевший получил от полицейского множественные удары головой и руками в область головы. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

Инцидент произошел в конце сентября; 26-го октября обвиняемый был задержан, и в тот же день ему предъявили обвинение. Свою вину бывший блюститель порядка полностью признал. Его заключили под стражу до 25-го декабря.

Ранее мы рассказывали, что суд отправил в СИЗО начальника ГАИ из Петербурга за подозрение в передаче взятки.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга