Неадекватный рецидивист с лопатой повредил оборудование в парке Монрепо

В связи с тем, что задержанный вел себя неадекватно, его передали врачам скорой помощи, после чего он был госпитализирован.

В Ленобласти наряд вневедомственной охраны задержал гражданина, повредившего оборудование в парке Монрепо. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны 14 мая в 20:24 задержали ранее неоднократно судимого нетрезвого гражданина, который повредил оборудование в "Парке Монрепо".



Мужчина проник на территорию парка, где начал бить лопатой по ещё неподключенному газовому оборудованию. Шум привлек внимание работника парка, который и вызвал охрану.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, имевшего признаки наркотического опьянения. Задержанный уже был судим за кражу, грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

В связи с тем, что задержанный вел себя неадекватно, его передали врачам скорой помощи, после чего он был госпитализирован.

Еще одного жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве возлюбленной.

Фоо: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области