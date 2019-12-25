Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве возлюбленной

От удара ножом женщина скончалась на месте.

В Приозерском районе Ленобласти задержали 48-летнего мужчину по подозрению в убийстве 39-летней сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователями установлено, что вечером 15 мая после совместного распития алкоголя между сожителями произошёл конфликт, в результате которого мужчина ударил женщину ножом. От раны женщина скончалась на месте.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти пьяный пенсионер накинулся с ножом на молодую любовницу.

Фото: Piter.tv