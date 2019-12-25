В Ленобласти пьяный пенсионер накинулся с ножом на "дочь"

Девушка оказалась не родственницей злоумышленника, а любовницей.

Накануне, 14 мая, в Ленобласти выпивший мужчина признался сотрудникам полиции в нападении на дочь. Он заявил, что зарезал ее. Инцидент произошел в доме на улице Зарубина.

По информации Piter.tv, 64-летний подозреваемый солгал стражам порядка. 29-летняя девушка оказалась не родственницей злоумышленника, а любовницей.

Позже стало известно, что пара поссорилась во время распития спиртных напитков. По предварительным данным, мужчина схватил подругу и вонзил в нее нож.

Пострадавшая осталась жива. Ее доставили в больницу. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv