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В Ленобласти пьяный пенсионер накинулся с ножом на "дочь"
Сегодня, 18:20
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В Ленобласти пьяный пенсионер накинулся с ножом на "дочь"

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Девушка оказалась не родственницей злоумышленника, а любовницей. 

Накануне, 14 мая, в Ленобласти выпивший мужчина признался сотрудникам полиции в нападении на дочь. Он заявил, что зарезал ее. Инцидент произошел в доме на улице Зарубина.

По информации Piter.tv, 64-летний подозреваемый солгал стражам порядка. 29-летняя девушка оказалась не родственницей злоумышленника, а любовницей. 

Позже стало известно, что пара поссорилась во время распития спиртных напитков. По предварительным данным, мужчина схватил подругу и вонзил в нее нож. 

Пострадавшая осталась жива. Ее доставили в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Кронштадта начала проверку после обрушения конструкций на стройке по Цитадельской дороге.

Фото: Piter.tv

Теги: алкоголизм, зарезал девушку, ленобласть, пенсионер, полиция, пьяный мужчина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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