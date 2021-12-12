В Луге мужчина выстрелил из травмата в знакомого

Его задержали полицейские.

Полицейскими Лужского района Ленобласти задержан мужчина, стрелявший из травмата в знакомого в ходе конфликта. Об этом рассказали в региональном МВД.

Вечером 2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что у дома 121 по улице Красной Артиллерии в Луге неизвестный стреляет из пистолета. На месте полицейские обнаружили мужчину. У него произошел конфликт с 39-летним жителем деревни Старая Середка Лужского района, который в ходе разборок избил его и выстрелил из травматического пистолета.

Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами.

У дома 28 по улице Красной Артиллерии оперативно полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении таксиста, избившего пожилую петербурженку.

Фото и видео: МВД