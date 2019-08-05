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Задержан подозреваемый в попытке изнасилования на Кубинской
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Задержан подозреваемый в попытке изнасилования на Кубинской

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Не доведя свои действия до конца (появились соседи), мужчина с места происшествия скрылся.

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину в подъезде на Кубинской улице. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 4 декабря обратилась женщина, на которую напал неизвестный и попытался её изнасиловать. Не доведя свои действия до конца (появились соседи), мужчина с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершения преступления 6 декабря был задержан гражданин республики Беларусь, проживающий в хостеле.\

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, кубинская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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