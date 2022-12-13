В Петербурге задержан пенсионер за развратные действия в отношении двух подростков

Инцидент произошёл осенью 2022 года.

В Выборгском районе Петербурга задержали пенсионера, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.tv.

Правоохранителям стало известно, что 24 сентября 2022 года около 21:30 в парадной дома по проспекту Луначарского 63-летний пенсионер совершил развратные действия в отношении подростков 14 и 15 лет.

В понедельник, 6 марта, по подозрению в совершении данного преступления задержали пожилого петербуржца.

Ранее в петербургском метро утром задержали мигранта, трогавшего пассажирок за интимные места.

Фото: Piter.tv