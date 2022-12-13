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В петербургском метро утром задержали мигранта, трогавшего пассажирок за интимные места
Сегодня, 17:23
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В петербургском метро утром задержали мигранта, трогавшего пассажирок за интимные места

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Выяснилось, что об извращенце предупреждали в соцсетях и другие жительницы города.

В петербургском метро поймали иностранца-извращенца. Молодой человек лапал девушек в вагонах в час-пик. Злоумышленника задержали утром 4 марта на станции "Купчино". Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. 

Заявление на пошлого мужчину написала 22-летняя петербурженка. Она рассказала правоохранителям, что мигрант приставал к ней и другим трем женщинам.  Выяснилось, что об извращенце предупреждали в соцсетях и другие жительницы города.

Подозреваемым оказался 30-летний уроженец Туркменистана. Сейчас с ним разбираются стражи порядка.

Ранее на Piter.tv: студентка петербургского колледжа попала в больницу с острым отравлением лекарствами.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, извращенец, мигрант, полиция, пошлый иностранец, приставал к девушкам в метро
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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