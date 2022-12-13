В петербургском метро утром задержали мигранта, трогавшего пассажирок за интимные места

Выяснилось, что об извращенце предупреждали в соцсетях и другие жительницы города.

В петербургском метро поймали иностранца-извращенца. Молодой человек лапал девушек в вагонах в час-пик. Злоумышленника задержали утром 4 марта на станции "Купчино". Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Заявление на пошлого мужчину написала 22-летняя петербурженка. Она рассказала правоохранителям, что мигрант приставал к ней и другим трем женщинам. Выяснилось, что об извращенце предупреждали в соцсетях и другие жительницы города.

Подозреваемым оказался 30-летний уроженец Туркменистана. Сейчас с ним разбираются стражи порядка.

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Фото: Piter.tv