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Задержан петербуржец, распыливший газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи
Сегодня, 15:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержан петербуржец, распыливший газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи

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Полицией возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейскими задержан мужчина, распыливший газовый баллончик в лицо водителю "скорой помощи". Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 4 февраля в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 21 корпус 2 по Комендантскому проспекту неизвестный мужчина распылил газовый баллончик с сторону 55-летнего водителя скорой помощи, который приехал на вызов. Полицией возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские оперативно установили личность агрессора и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель, работающий проходчиком в строительной компании.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: скорая помощь, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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