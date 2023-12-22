Задержан петербуржец, распыливший газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи

Полицией возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейскими задержан мужчина, распыливший газовый баллончик в лицо водителю "скорой помощи". Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 4 февраля в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 21 корпус 2 по Комендантскому проспекту неизвестный мужчина распылил газовый баллончик с сторону 55-летнего водителя скорой помощи, который приехал на вызов. Полицией возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские оперативно установили личность агрессора и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель, работающий проходчиком в строительной компании.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области