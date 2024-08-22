На Луначарского задержан мигрант, напавший на гражданина соседнего государства

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Петербургскими полицейскими задержан мигрант, с ножом напавший на гражданина соседнего государства. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 21 августа в полицию поступило сообщение о том, что у 2 парадной дома 33 по проспекту Луначарского ножевое ранение у мужчины. Было установлено, что в результате внезапно возникшего конфликта неработающий и не состоящий на миграционном учете 44-летний гражданин Узбекистана ударил ножом в грудь 32-летнего гражданина Кыргызстана. Он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Через несколько минут нарядом полиции у дома 33 по проспекту Луначарского по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам нападавший был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Видео: МВД