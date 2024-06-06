Крушитель остановки на улице Лени Голикова стал фигурантом уголовного дела

Злоумышленнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Правоохранители Кировского района возбудили уголовное дело в отношении крушителя автобусной остановки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 28 марта в полицию поступила информация о том, что около дома 108 по улице Лени Голикова пьяный мужчина ломает остановку. На месте задержали 22-летнего местного жителя. Ему вменили ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Злоумышленнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино мужчина 1981 года рождения гнался за прохожими с ножом. Неадеквата привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Фото: Piter.TV