В Петербурге задержали главу УК за взятку в 500 тысяч рублей

Один из жильцов незаконно переоборудовал чердак.

В Петербурге полицейские задержали руководителя отдела районной управляющей организации за получение взятки. Как рассказали в МВД, за полмиллиона рублей женщина согласилась "закрыть глаза" на незаконную перепланировку чердака многоквартирного дома.

По оперативным данным, в сентябре 2024 года 35-летняя женщина, являясь начальником отдела управляющей компании, получила 500 тысяч рублей от жителя одного из многоквартирных домов по Большому проспекту Петроградской стороны, незаконно занявшего общедомовое чердачное помещение. Он там сделал перепланировку и стал единолично использовать его в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Видео: МВД