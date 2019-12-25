В Петербурге задержаны четверо подозреваемых в распространении порнографии

По информации полиции, с 2022 года трое мужчин и женщина с использованием профессионального оборудования сняли и выложили на стриминговых платформах не менее 192 видео, в том числе с участием третьих лиц.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти при поддержке бойцов спецподразделения задержали четверых граждан в возрасте от 25 до 36 лет. Их подозревают в производстве и размещении в сети интернет материалов порнографического характера. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации полиции, с 2022 года трое мужчин и женщина с использованием профессионального оборудования сняли и выложили на стриминговых платформах не менее 192 видео, в том числе с участием третьих лиц.

Во время обысков по месту жительства одного из фигурантов изъяты системные блоки, мобильные телефоны, внешний жесткий диск и спецодежда, используемая для съемок. В квартире на улице Сикейроса, где проживала остальная часть группы, оперативники нашли предметы, предположительно относящиеся к запрещенной символике, оккультную литературу, съемочное оборудование, а также емкости с жидкостями и свертки с веществами неустановленного происхождения. По словам самих задержанных, это могут быть наркотические и психотропные средства.

Все изъятое направлено на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 242 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.

Ранее в Петербурге распространителя порно с детьми изобличили в новых эпизодах.

Фото: Piter.tv