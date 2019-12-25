Полицейские задержали подозреваемую в убийстве в общежитии в Сясьстрое

Для разбирательства в полицию доставили двух женщин.

Полицейские Волховского района Ленобласти задержали подозреваемую в убийстве в общежитии в Сясьстрое. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Около семи утра 12 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в городе Сясьстрой в общежитии на улице Петра Лаврова, дом 2, на лестничной клетке между 2 и 3 этажами обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями.

Полицейские обнаружили телесные повреждения на височной области головы, порезы пальцев на руке, порезы голени. Личность погибшего была установлена, им оказался 58-летний местный житель с улицы Советской.

По подозрению в убийстве задержали 60-летнюю жительницу этого же дома и 24-летнюю женщину, проживающую на Петрозаводской улице. Обе были доставлены в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Убивший свою 18-летнюю дочь петербуржец заключен под стражу.

Фото: Piter.tv