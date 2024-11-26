В Ленобласти задержали подозреваемого в изготовлении мефедрона в промышленном масштабе

В помещениях во время обыска изъяты пластиковые емкости с порошкообразным веществом массой более 500 килограммов.

Полицейские задержали подозреваемого в изготовлении мефедрона в одной из промзон Гатчинского района. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, в одной из промзон Гатчинского района мужчина арендовал два ангара. Там он организовал производство запрещенных веществ в промышленных масштабах. В помещениях во время обыска изъяты пластиковые емкости с порошкообразным веществом массой более 500 килограммов, промышленное оборудование, канистры с предполагаемыми прекурсорами и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В ходе исследования части изъятого установлено, что это мефедрон общей массой более 41 килограмма. Остальное будет изучено в рамках экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в Петербурге с начала года изъяли более 126 кг запрещенных веществ.

Видео: Telegram/ Ирина Волк