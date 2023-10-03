В Волхове задержали пытавшегося скрыться водителя

Он ранее был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали пытавшегося скрыться водителя, ранее лишенного права управления автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 октября росгвардейцы на Кировском проспекте в Волхове во время патрулирования увидели автомобиль Kia Ceed, водитель которого вел себя подозрительно. Заметив патрульных, автомобилист явно занервничал, резко остановил свою машину на площади Ленина, хотел выйти из салона, но затем передумал и попытался скрыться, развернувшись и поехав в противоположную сторону.

Наряд вневедомственной охраны остановил иномарку и вызвал на место наряд ДПС. При проверке было установлено, что находившийся за рулем 35-летний гражданин ранее был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее сотрудники Росгвардии поймали петербуржца, напавшего с ножом на таксиста.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти