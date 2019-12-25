На петербуржца, напавшего на сотрудников скорой помощи, завели уголовное дело

Он разбил стекло в автомобиле скорой помощи.

Сотрудники полиции задержали петербуржца, напавшего на сотрудников скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 11 июня, в полицию обратился диспетчер скорой помощи. Он сообщил, что у дома №4 по 8-й Советской улице буйный пациент разбил стекло в автомобиле скорой помощи.

В тот же день Смольнинским районым судом Петербурга мужчина был арестован на 12 суток. Во вторник, 14 июня, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Фото: пресс-служба МВД