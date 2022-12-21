В Нижнем Новгороде задержали лже-сотрудницу ПФР за обман петербургской пенсионерки

Она украла у женщины более 800 тысяч рублей.

Полицейские Приморского района Петербурга задержали лже-сотрудницу пенсионного фонда из Нижнего Новгорода, похитившую деньги у пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 18 февраля обратилась 87-летняя пенсионерка, проживающая в доме 43 по улице Матроса Железняка, с заявлением о том, что днем ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда, и сообщила, что в скором времени в России будет дефолт и необходимо сдать все имеющиеся денежные средства для проверки. После звонка к пенсионерке домой пришла молодая женщина и сказала, что необходимо сдать одну денежную купюру на проверку. Пока пенсионерка писала на кухне заявление об обмене денежных средств, неизвестная скрылась, при этом прихватив у хозяйки квартиры с полки шкафа 820 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Утром 25 февраля у дома 3 по улице Ивана Романова в Нижнем Новгороде в ходе рабочей командировки опергруппой угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержана неработающая 29-летняя местная жительница, ранее судимая за кражу.

Фото: МВД; Piter.tv