В академии милиции имени Щёлокова у директора нашли разукомплектованное оружие

Изначально полицейские нагрянули в учебное заведение из-за информации об употреблении студентами наркотических веществ.

Полиция задержала директора учебного заведения, хранившего в своем кабинете разукомплектованное оружие. В академию пришли с обысками после обнаружения в рейсовом автобусе студентки в наркотическом опьянении. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Пушкине в автобусе 6 июня была обнаружена 18-летняя пассажирка, которая находилась в состоянии наркотического опьянения. Девушка была одета в форменное обмундирование, судя по отличительным знакам, колледжа, который специализируется на образовании с правоохранительным уклоном. Студентку передали медикам, которые установили, что она употребляла мефедрон. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

В ходе расследования была получена информация о том, что в употребление наркотиков могут быть вовлечены и другие учащиеся колледжа. В связи с этим полицейские нанесли визит в учебное заведение, в том числе и для проведения профилактических мероприятий со студентами. С использованием передвижной лаборатории учащиеся были протестированы на потребление наркотических веществ.

Также с участием служебной собаки был проведен осмотр административных помещений колледжа. В итоге в кабинете 61-летнего директора учебного заведения полицейские обнаружили составные части от автоматического оружия. Пару месяцев назад руководитель колледжа уже попадался на хранении комплектующих деталей огнестрельного оружия, что привело к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия). Новая находка привела к возбуждению еще одного аналогичного уголовного дела. Полицейским предстоит выяснить, для каких целей руководитель учебного заведения хранил в своем кабинете разукомплектованное оружие.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Ленобласти жителей Петербурга приговорили к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков.

Видео: МВД