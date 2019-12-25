Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в избиении подростка на проспекте Энергетиков

Ему не понравилось, что дети кидали снегом в проезжающие автомобили.

Полиция задержала автолюбителя, подозреваемого в избиении подростка на проспекте Энергетиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 10 декабря обратился мужчина и сообщил, что около 18:30 у дома 9 по проспекту Энергетиков неизвестный ударил его 10-летнего сына. Полиция установила, что двое подростков кидали снежки в проезжающие мимо автомобили. Это не понравилось водителю автомобиля Volkswagen Tiguan, он остановился, вышел и ударил одного из подростков, после чего уехал. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ (побои).

Утром 12 декабря предполагаемый подозреваемый был установлен и задержан на Ладожском вокзале. Им оказался 39-летний житель Красногвардейского района.

Ранее на Piter.tv: Пуля попала в глаз петербургскому подростку на страйкболе в день рождения.

Фото: Piter.tv