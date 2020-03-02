Пуля попала в глаз петербургскому подростку на страйкболе в день рождения

Пострадавший был госпитализирован в детскую больницу: ему диагностировали контузию тяжёлой степени и проникающее ранение глаза.

Накануне с полигона "Балтиец" в Петербурге был госпитализирован подросток, отмечавший свой 16-ый день рождения за игрой в страйкбол в компании друзей. В процессе имениннику попали пулей в глаз. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе игры использовались бутафорские пистолеты с пластиковыми пульками. Пострадавший был госпитализирован в детскую больницу: ему диагностировали контузию тяжёлой степени и проникающее ранение глаза.

Подросток проходит лечение в офтальмологическом отделении.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина избил ребёнка на детской площадке в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV