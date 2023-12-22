Петры побегут целыми семьями во время забега "Бегом с Дневником"

Мероприятие традиционно приурочено ко Дню города .

Благотворительный забег "Бегом с Дневником" по традиции приурочен ко Дню города. Частью проекта традиционно станет костюмированный флешмоб "Забег Петров Первых". Как поделился "Петербургский дневник", Петры побегут целыми семьями.

В этом году забег состоится 26 мая в Приморском парке Победы в 12:20. Более 100 участников преодолеют специальную дистанцию в 352 метра (в честь дня рождения Петра I, который родился 352 года назад). У этой акции уже есть постоянные участники.

В прошлом году я бежала с сыном Игорем, он профессиональный легкоатлет, ему 15 лет. В этом году к нам присоединится моя младшая дочь Маргарита, которой 11 лет. Светлана Павлова, участница забега

Бег – один из самых популярных видов спорта у россиян.

Фото: Петербургский дневник (Роман Пименов)