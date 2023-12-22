За покушение на убийство петербуржец осужден на 8 лет

С близкого расстояния он произвел не менее 6 прицельных выстрелов из пистолета в мужчину и женщину.

В Выборгском районе Петербурга мужчину осудили на 8 лет за покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что днем 24 февраля 2023 года Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в дома проспекту Просвещения, с близкого расстояния произвел не менее 6 прицельных выстрелов из пистолета в мужчину и женщину. После преступления подсудимый скрылся. Потерпевшим была своевременно оказана медицинская помощь. Они остались живы.

Б. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге мальчика-инвалида избил и пытался душить полотенцем сожитель его матери.

Фото: Piter.tv