За неделю сотрудники Смольного убрали 30 незаконных прилавков

Рейды проходят еженедельно. Власти считают, что такая торговля наносит ущерб городу. Кроме того, продавцы не всегда отвечают за качество продукции.

Комитет по контролю за имуществом на прошлой неделе освободил 31 земельный участок, который был занят незаконно. Пользователи не платили аренду городу, которому и принадлежат участки.

Рейды прошли на улицах Ленсовета, Восстания, Маршала Захарова, Ижорского батальона, проспектах Металлистов и Просвещения, Пулковском и Петергофском шоссе, Новосмоленской набережной, в Щербакове переулке, а также у станция метро — "Владимирская", "Озерки", "Парк Победы", "Автово", "Нарвская". Там стояли прилавки с фруктами и овощами. У станции метро "Гражданский проспект" изъяли автомобильный прицеп.

Нарушителей привлекут к административной ответственности. Штраф может достигать от четырёх тысяч для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Фото: ККИ