За неделю сотрудники Смольного убрали 30 незаконных прилавков

Комитет по контролю за имуществом на прошлой неделе освободил 31 земельный участок, который был занят незаконно. Пользователи не платили аренду городу, которому и принадлежат участки.
Рейды прошли на улицах Ленсовета, Восстания, Маршала Захарова, Ижорского батальона, проспектах Металлистов и Просвещения, Пулковском и Петергофском шоссе, Новосмоленской набережной, в Щербакове переулке, а также у станция метро — "Владимирская", "Озерки", "Парк Победы", "Автово", "Нарвская". Там стояли прилавки с фруктами и овощами. У станции метро "Гражданский проспект" изъяли автомобильный прицеп.
Нарушителей привлекут к административной ответственности. Штраф может достигать от четырёх тысяч для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.
Фото: ККИ
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