За аморальное поведение петербуржца выселили из квартиры матери на Дальневосточном проспекте

Он периодически приходит к матери в состоянии алкогольного опьянения и устраивает скандалы, оскорбляет её.

В Невском районе Петербурга по иску прокурора из квартиры пенсионерки, имеющей инвалидность, за аморальное поведение выселили её сына. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что 77-летняя пенсионерка является собственником одной из квартир на Дальневосточном проспекте, в которой также с 2015 зарегистрирован её сын. При этом мужчина в квартире не проживает, не трудоустроен, отказывается нести бремя содержания жилого помещения, коммунальные платежи не оплачивает, а также периодически приходит к матери в состоянии алкогольного опьянения и устраивает скандалы, оскорбляет собственницу, чем нарушает права на владение и пользование принадлежащим ей жилым помещением. Также неоднократного из квартиры пожилой петербурженки после ухода сына пропадало ценное имущество.

Прокурор района в интересах пенсионерки обратился в суд с иском о признании мужчины утратившим право пользования жилым помещением и выселении его из квартиры. Требования прокурора удовлетворены. За исполнением судебного решения установлен контроль.

Фото: Piter.tv