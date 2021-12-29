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В этом году почти 40 петербургских мостов отметят свой юбилей
Сегодня, 13:46
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В этом году почти 40 петербургских мостов отметят свой юбилей

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Первым юбилейную дату отметило Трехмостье.

В этом году в Петербурге почти 40 мостов отпразднуют свой юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест". 

На прошлой неделе, 8 января, свой 190-летний юбилей отметило Трехмостье. Также 305 лет исполнится Красному и Зеленому мостам, а Синий мост отметит свое 285-летие, 235 лет назад был построен мост Ломоносова. Свое 175-летие отметит Сампсониевский мост, 40-летие – Кантемировский мост, 235-летие – Кашин и Смежный мосты. 

Юбилейные даты в этом году также отпразднуют Ново-Никольский, Красногвардейский, Аларчин и Каменный,  Геслеровский, Ново-Петергофский, Боровой, Ново-Конюшенный, Ново-Московский, Храповицкий, Ланской, 2-й Садовый, Подьяческий, Красного Курсанта, 1-й и 2-й Елагин, Митрофаньевский, Литейный и Троицкий мосты. 

Тем временем Биржевой мост по-прежнему закрыт из-за ремонтных работ. Его могут открыть в октябре этого года.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: мосты, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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