Более 2,2 млн петербуржцев проголосовали на выборах президента РФ к 12:00

В воскресенье, 17 марта, проходит последний день голосования на выборах президента РФ. В Петербурге, по данным на 12:00, проголосовали 2 241 878 избирателей, а явка составила 58,9%, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Все 1947 постоянных избирательных участков, все 47 временных избирательных комиссий, а также 99 избирательных комиссий, находящихся на судах, в плавании, и 7 избирательных комиссий, находящихся на полярных станциях, сегодня работают. Очень интересный процесс голосования этих называемых судовых участков. Они у нас голосуют один день.

Юрий Кузьмин, член Горизбиркома