Более 2,2 млн петербуржцев проголосовали на выборах президента РФ к 12:00

В воскресенье, 17 марта, проходит последний день голосования на выборах президента РФ. В Петербурге, по данным на 12:00, проголосовали 2 241 878 избирателей, а явка составила 58,9%, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Все 1947 постоянных избирательных участков, все 47 временных избирательных комиссий, а также 99 избирательных комиссий, находящихся на судах, в плавании, и 7 избирательных комиссий, находящихся на полярных станциях, сегодня работают. Очень интересный процесс голосования этих называемых судовых участков. Они у нас голосуют один день.
Юрий Кузьмин, член Горизбиркома
В первый день президентских выборов, 15 марта, проголосовали 30,57% или 1 162 692 избирателя, ко второму дню, 16 марта, явка составила уже 54,52% – 2 074 847 петербуржцев.
Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все