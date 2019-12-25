В Выборге открылась ярмарка

Мероприятие открыл первый заместитель главы районной администрации Михаил Павлов.

На территории рынка "Южный" (г. Выборг, ул. 2-я Южная) начала работу двухдневная осенняя выставка-ярмарка. Мероприятие открыл первый заместитель главы районной администрации Михаил Павлов. Он поприветствовал участников и гостей ярмарки, а также вручил дипломы представителям сельхозпредприятий, главам крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Выборгского района за активное участие в выставке-ярмарке, добросовестный труд и вклад в развитие и процветание выборгской земли. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Как рассказала председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая, из-за санитарно-эпидемиологических ограничений в этом году ярмарка не такая широкая, как привыкли жители и гости Выборга. Тем не менее удалось собрать более 360 участников из различных регионов России и республики Беларусь. Свою продукцию представили и более 20 сельхозтоваропроизводителей Выборгского района. В рамках программы поддержки малого предпринимательства все торговые места участникам ярмарки предоставлены бесплатно.

Хорошее настроение гостям и участникам ярмарки создают выступления творческих коллективов Выборгского района. Для детей организована интерактивная игровая программа.

Режим работы выставки-ярмарки: 25-26 сентября, с 10:00 до 18:00. Организатором мероприятия является администрация МО "Выборгский район".

Также в библиотеке А. Аалто начал работу II Международный форум "Книжный Выборг".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО