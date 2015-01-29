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Приморский край, Новгород и Псков. В ярмарке на Манежной участвуют 15 регионов
Сегодня, 10:02
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Приморский край, Новгород и Псков. В ярмарке на Манежной участвуют 15 регионов

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Ярмарка будет работать до 9 января.

Участниками Рождественской ярмарки на Манежной площади стали предприниматели из 15 регионов России. Об этом накануне сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

В павильонах продаются украшения, новогодние игрушки, гирлянды, сувениры, изделия народных промыслов и национальные блюда. Среди регионов-участников — Приморский край, Ямало-Ненецкий АО, Москва и Подмосковье, Архангельск, Новгород, Псков, Ленобласть, Карелия и другие. 

Организатором ярмарки выступает Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг. Смольный потратил на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей. К примеру, дороже всего городу обошлось декоративное и световое оформления – 21,2 млн рублей. 

Всего было предоставлено 90 торговых мест: 44 места – для общественного питания, 16 – для продовольственных товаров и 30 – для непродовольственных товаров. Аренда торгового павильона составляет от 3 400 рублей в сутки. 

Ярмарка будет работать до 9 января. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, куда сходить в Петербурге на новогодних праздниках. 

Фото: Piter.TV

Теги: манежная площадь, торговля, ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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