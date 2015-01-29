Приморский край, Новгород и Псков. В ярмарке на Манежной участвуют 15 регионов

Ярмарка будет работать до 9 января.

Участниками Рождественской ярмарки на Манежной площади стали предприниматели из 15 регионов России. Об этом накануне сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

В павильонах продаются украшения, новогодние игрушки, гирлянды, сувениры, изделия народных промыслов и национальные блюда. Среди регионов-участников — Приморский край, Ямало-Ненецкий АО, Москва и Подмосковье, Архангельск, Новгород, Псков, Ленобласть, Карелия и другие.

Организатором ярмарки выступает Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг. Смольный потратил на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей. К примеру, дороже всего городу обошлось декоративное и световое оформления – 21,2 млн рублей.

Всего было предоставлено 90 торговых мест: 44 места – для общественного питания, 16 – для продовольственных товаров и 30 – для непродовольственных товаров. Аренда торгового павильона составляет от 3 400 рублей в сутки.

Ярмарка будет работать до 9 января.

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Фото: Piter.TV