В Красноярске из-за взрыва газа в жилом доме погибли два человека

В сети опубликованы фото и видео с места трагедии.

Накануне, 14 февраля, в Красноярске в жилом доме произошел взрыв газа.

ЧП произошло поздним вечером по адресу: Красноярск, Кандагарская, 3. Из-за взрыва обрушились угловые квартиры с первого по третий этажи. Жильцы, в том числе дети, были экстренно эвакуированы. Для них был организован пункт временного размещения, но большинство разъехались по родственникам и знакомым. Взрывом уничтожено 6 квартир, 10 квартир получили повреждения.

Под завалами дома обнаружены тела двух человек. Практически сразу было обнаружено тело погибшей женщины, ночью нашли тело второго погибшего. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело. Как стало известно, дом был возведен незаконно.

Видео: ВК(ЧП Красноярск), Instagram/vitolloch73.1