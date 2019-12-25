С начала года в Петербург привезли более 31 тысячи тонн креветок и мидий

В ходе проведения ветеринарного контроля нарушений выявлено не было.

С 1 января специалисты Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль почти 11 тысяч тонн мидий и более 20 тысяч тонн креветок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основными поставщиками мидий выступили Чили (9,5 тысяч тонн), Новая Зеландия (859 тонн) и Китай (268 тонн), а также Беларусь, Таиланд и Латвия. Мясо тигровых, Ваннамей и других видов креветок было импортировано из Индии, Аргентины, Эквадора, Вьетнама, Никарагуа, Кубы, Таиланда, Беларуси и Шри-Ланки.

В ходе проведения ветеринарного контроля нарушений выявлено не было.

На прошлой неделе в Петербург привезли 20 тонн клементинов из Марокко с личинками мух.

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