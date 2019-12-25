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В Петербург привезли 120 тонн фасоли из Эфиопии
Сегодня, 15:40
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nastya960

В Петербург привезли 120 тонн фасоли из Эфиопии

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С начала 2020 года через Большой порт прошло более 969 тонн сушеной фасоли.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии фасоли из Эфиопии весом 120 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фасоль прибыла в адрес петербургского предприятия, занимающегося оптовой торговлей крупами. Нарушений при проверке продукции зафиксировано не было.

С начала 2020 года через Большой порт прошло более 969 тонн сушеной фасоли.

Ранее в Петербург прибыли 16 шмелиных ульев.

Фото: pixabay

Теги: россельхознадзор, фасоль, эфиопия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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