В Петербург привезли 120 тонн фасоли из Эфиопии

С начала 2020 года через Большой порт прошло более 969 тонн сушеной фасоли.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии фасоли из Эфиопии весом 120 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фасоль прибыла в адрес петербургского предприятия, занимающегося оптовой торговлей крупами. Нарушений при проверке продукции зафиксировано не было.

С начала 2020 года через Большой порт прошло более 969 тонн сушеной фасоли.

Ранее в Петербург прибыли 16 шмелиных ульев.

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